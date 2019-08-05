На Украине появились «черные регистраторы» для захвата храмов УПЦ

«Черные регистраторы», появившиеся при областных органах власти на Украине, при помощи поддельных документов осуществляют перерегистрацию общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в юрисдикцию так называемой «ПЦУ», заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

«Появился такой феномен, как «черные регистраторы». Специалисты, которые при ОГА (областная госадминистрация, – прим. ВЗГЛЯД) незаконно, на основании фальшивых и подложных документов, перерегистрируют наши общины в юрисдикцию ПЦУ», – сообщил митрополит Антоний в интервью украинскому изданию «Вести».

По словам митрополита, создание «новой церкви» повлекло за собой «прямой силовой захват более ста храмов» канонической УПЦ. Помимо этого, в течение последних шести месяцев были зафиксированы многочисленные попытки незаконной перерегистрации общин Украинской церкви в юрисдикцию раскольнической церкви силами местных властей.

Ранее на Украине при захвате храма УПЦ КП представителями ПЦУ произошла драка между священнослужителями.

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