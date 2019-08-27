Роскосмос начал подготовку к первой доставке экипажа на Луну

Госкорпорация Роскосмос начала подготовку к полету на Луну. На сайте госзакупок размещен тендер на проведение исследований, необходимых для космической экспедиции на естественный спутник Земли.

Согласно документации, исполнитель должен изучить проблемные вопросы реализации пилотируемых полетов на Луну, создание ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны, сказано на сайте госзакупок.

Также исполнитель контракта должен будет сформулировать программу исследования и освоения Луны для России, проанализировать новые технологии, которые можно задействовать в системах жизнеобеспечения космонавтов, предложить варианты использования робототехники и 3D-печати на Луне, а также способы реабилитации космонавтов после такого полета.

Стартовая стоимость контракта – 373,4 млн рублей. Как сказано в документации, программа первых полетов российских космонавтов на Луну будет называться «Вылазка», а следующие ее этапы – «Форпост» и «База».

Ранее ЦНИИмаш (головного научно-исследовательского института Роскосмоса) опубликовал документ, в котором назван год, на который запланирована первая российская пилотируемая экспедиция на Луну.

Так в 2028–2029 годах ожидаются испытательные старты и пилотируемый облет Луны. В плане на 2031 год говорится: «Цель миссии: первая доставка экипажа на Луну». В дальнейшем полеты на Луну планируется проводить ежегодно.

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