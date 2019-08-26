В России умер старейший в мире подводник

В Тамбове на 106-году жизни скончался старейший в мире подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин.

Юлий Порфирьевич во время Великой Отечественной войны служил на подлодках «Малютка». Подводник обучал зенитчиц матросов-мотористов. Много лет Ксюнин работал в военной приемке новых кораблей. После возглавил в Тамбове областной клуб трудовой и боевой славы, передает «Российская газета» со ссылкой на администрацию региона.

В возрасте 97 лет Ксюнин научился пользоваться компьютером и написал книгу «Записки подводника», которую можно найти в любой флотской библиотеке

В январе в возрасте 113 лет скончался самый старый мужчина на Земле.