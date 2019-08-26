Западные СМИ: Споры в «Большой семерке» показали изоляцию Трампа

Президент США вступил в конфликт с мировыми лидерами, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, после того, как озвучил идею о приглашении Владимира Путина на саммит «Большой семерки». В то же время европейские лидеры старались не злить Трампа, зная вспыльчивый характер главы Белого дома, пишут западные СМИ.

«Президент США вступил в конфликт с мировыми лидерами, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, после того, как озвучил идею о приглашении Владимира Путина на саммит «Большой семерки», – пишет британский таблоид The Sun.

Джонсон рассказал, что на саммите была «очень оживленная дискуссия» по российскому вопросу, но приглашать Россию на переговоры подобного уровня невозможно не только из-за позиции по Крыму, но и из-за «дела Скрипалей».

В свою очередь американский журнал Newsweek напоминает: «Трамп давно положительно отзывается о России и Путине». Издание отмечает, что идея о постройке «башни Трампа» в Москве не оставляла политика даже во время предвыборной кампании. «В результате многие критики предположили, что благосклонность Трампа по отношению к России связана с личными финансовыми интересами». Тем не менее правительство США, после вступления Трампа в должность президента, усилило экономические санкции по отношению к России и даже поставило украинским военным наступательное оружие, указывает Newsweek.

Но несмотря на явные разногласия по вопросу присутствия России на G7, торговой войны с Китаем, а также позиции США по Северной Корее и Ирану, европейские лидеры старались не злить Трампа, зная вспыльчивый характер главы Белого дома, пишет The New York Times. По крайней мере, во время официальной части политики ограничивались комплиментарными заявлениями, а Трамп воздержался от язвительных постов в Twitter.

В то же время The Guardian отмечает, что главы крупнейших «индустриальных демократий» испытывают наиболее сильные разногласия со времени образования «Большой семерки» в 1977 году. Кроме того, позиция хозяина саммита Эммануэля Макрона вызвала негодование чиновников в Белом доме, где полагают, что тот намеренно заполнил саммит «нишевыми» темами (например, борьбой с изменением климата), вместо того, чтобы обсуждать действительно актуальные вопросы мировой экономики и торговли.

Также издание рассказало о ссоре Дональда Трампа с другими участниками «семерки» относительно расширения формата с участием России. Хозяин Белого дома не поддерживает мнение, согласно которому G7 должна быть объединением либеральных демократий. Однако остальные лидеры стран-участниц клуба (за исключением представителей Рима и Токио) считают, что G7 – это «сообщество либеральных демократий», где нет места России.

Напряженность в отношениях между США и другими участниками G7 отмечает и The Wall Street Journal, назвав такую ситуацию «изоляцией Трампа». «Трамп призывал к тому, чтобы Москва вновь вернулась в G7», – констатируется в публикации, но идея Трампа была отвергнута, так как лидеры «пришли к общему мнению, что сейчас слишком рано».

Непреклонность позиции европейских стран отмечает и агентство Bloomberg, напоминая о том, что позиция России в отношении Крыма и Донбасса с 2014 года остается неизменной.

В унисон с западными СМИ высказалась и Al Jazeera, сочтя саммит провальным. По мнению авторов издания, об этом свидетельствует отказ мировых лидеров от совместного заявления, которое в итоге озвучил президент Макрон. Таким образом основной акцент мероприятия сместился на совместные встречи и дискуссии в формате «один на один». «Для чего тогда вообще нужна «Большая семерка» со всеми ее конфликтами и индивидуальными сделками?» – недоумевает арабское издание.

Напомним, перед саммитом вопрос об участии России подняли Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. В Москве подчеркнули, что присоединение к G7 не является самоцелью.

Кроме того, для президента США стал неожиданностью визит на саммит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Американский канал NBC отметил, что французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США.

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