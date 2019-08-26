Глава Мюнхенской конференции выступил против возвращения России в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию не стоит повторно приглашать в состав «Большой восьмерки».

По словам Ишингера, формат G8 был очень полезным, поскольку позволял вместе с Москвой решать действительно сложные и важные вопросы. «Из-за событий на Украине мы же сами исключили Российскую Федерацию. И я был не единственным, кто тогда посчитал это тактической ошибкой», – сказал Ишингер, передает РИА «Новости».

Однако теперь, считает политик, возвращение России в состав G8 исключено, поскольку это негативно скажется на Украине. «Это было бы мощной пощечиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнеров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане», – добавил Ишингер.

Вместе с тем, политик уверен, что G7 перестала играть главенствующую роль в мировой политике, поскольку между странами Запада больше нет единства, и они не могут достичь значимых результатов.

Ранее сообщалось, что предложение восстановить G8 поссорило главу американского государства Дональда Трампа с другими лидерами G7. В Москве, вместе с тем, подчеркнули, что присоединение к G7 не является самоцелью.

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