Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с днем города и заявил, что над ним будет поднят украинский флаг.

«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» – заявил Порошенко в Facebook.

В прошлом году Порошенко, еще будучи президентом Украины, обещал «скоро» поднять украинский флаг над Донецком. Такое же обещание он давал ряду других российских городов, в том числе Севастополю и Ялте.

Между тем в Донецке и Луганске подняли российский триколор. Так в городах отмечали День государственного флага России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД