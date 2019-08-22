В Донецке подняли российский флаг

Вслед за Луганском в День государственного флага России в столице Донецкой народной республики в четверг утром подняли российский триколор.

Видео развевающегося над Донецком российского триколора появилось в сообществе «Инсайд Донецк». Флаг России был поднят на флагштоке, где ранее находился флаг Донецкой народной республики.

Ранее флешмоб «Неделя триколора» запустили в Луганске. Активисты из луганского проекта «Молодая гвардия» предложили всем желающим публиковать в соцсетях фотографии с хэштегами #Триколор и #НеделяТриколора. Акция посвящена Дню государственного флага России и проходит с 15 по 22 августа, сообщает «Царьград».

В Москве с 22 по 25 августа также пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России. На площадках города будут организованы флешмобы, квесты и концерты. 24 августа состоится митинг-концерт «Герои рядом с нами».

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации в соответствии с указом президента от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага».