Порошенко пообещал скоро поднять флаг Украины над Донецком

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с «днем рождения» и заявил, что украинский флаг скоро будет развеваться над этим городом.

«Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией. Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!» – написал он в Facebook.

Порошенко периодически делает такие заявления. Так, в июле он сказал, что над всем Донбассом будет поднят желто-голубой флаг.