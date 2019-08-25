ПРО Израиля перехватила две из трех запущенных палестинцами ракет

Из сектора Газа в сторону Израиля запустили три ракеты, сообщили израильские военные.

На юге Израиля сработали сирены. Они прозвучали в городе Сдерот, селении Ибим, киббуцах Гевим, Ор ха-Нер и Нир-Ам.

Военные сообщили, что две ракеты перехвачены системой ПРО «Железный купол», передает РИА «Новости».

Прошлый ракетный обстрел Израиля из сектора Газа произошел 21 и 22 августа. Израиль в ответ нанес удары по объектам ХАМАС, так как возлагает на это движение ответственость за все подобные инциденты, передает ТАСС.