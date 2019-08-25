Следователи начали проверку тюменских медиков после отказа принимать девушку

По факту сообщений СМИ о том, что в Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России врачи отказались принимать девушку с отеком легким, началась доследственная проверка, сообщает следственное управление СК по Тюменской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров города Тюмени не оказали медицинскую помощь пациенте с отеком легких», – сообщается на сайте СУ СК.

Указывается, что в больнице девушку не приняли, сославшись на окончание смены, а пациентку доставили в Областную больницу на улице Котовского.

«В настоящее время следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СК.

Ранее в СМИ появилось видео из больницы, где врачи отказались принимать девушку с отеком легких из-за окончания смены.