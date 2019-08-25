Трамп рассказал о разделении мнений в G7 по поводу России

В «Большой семерке» есть ряд лидеров, которые хотят возвращения России в G8, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что работа (по вопросу возвращения России) идет. У нас (в G7) есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире. Я думаю, это будет носить позитивный характер», – передает слова Трампа ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны – участницы саммита «Большой семерки» в Биаррице достигли договоренности о более тесной координации с Россией. При этом к расширению формата, как сообщали СМИ, в G7 пока не готовы.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «большой семерки» в США.