В Якутске на свадьбах отравились 36 человек

С 16 по 18 августа в двух ресторанах в Якутске, где проводились свадьбы, отравились 36 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Якутии.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 36 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах «София» и «Белые ночи» города Якутска», – говорится на сайте ведомства.

23 человека были госпитализированы в инфекционные отделения разных больниц.

Проводится эпидемическое расследование. Наложен временный запрет на деятельность ООО «Сеул».

Указывается, что люди отравились готовыми блюдами на свадьбах в ресторанах «Белые ночи» и «София» с 16 по 18 августа 2019 года.