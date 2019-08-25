Ученые нашли в Сибири климатическую угрозу для Европы

Глобальное потепление ведет к таянию сибирской вечной мерзлоты, что приводит к выделению большого количества углекислого газа. Это может привести к тому, что климат в Европе станет необитаемым, пишет ZDF со ссылкой на российского геофизика Сергея Зимова.

Немецкий телеканал рассказывает об эксперименте Зимова, который он проводит с сыном в Арктике. ZDF называет этот эксперимент важным для будущего всего мира, передает RT.

«Эти микробы спали почти 50 тыс. лет. Теперь они просыпаются. Я практически слышу, как они дышат. И они пахнут. Организмы тут же начинают питаться. В процессе они превращают углерод в углекислый газ. В нашем регионе ее (вечной мерзлоты) так много, что, если все растает, климат в Европе станет необитаемым», – приводит RT слова Зимова, который показал немецкому телеканалу процесс таяния вечной мерзлоты.

Отмечается, что в вечной мерзлоте в Арктике вдвое больше углерода, чем во всей земной атмосфере.

Свои расчеты Зимов проверяет на практике и уже 20 лет воссоздает условия ледникового периода на территории размером приблизительно с Лихтенштейн. С сыном Никитой он срубил здесь все все деревья, посадил доисторические травы, развел стада яков, бизонов и зубров. Все эти животные должны замедлить глобальное потепление.

«В декабре здесь лежит толстый слой снега. Он изолирует почву от холода. В поисках травы лошади копаются в снегу и притаптывают его. Поэтому вечная мерзлота зимой лучше промерзает. А это в свою очередь защищает ее от таяния в летний период», – рассказал агроном Никита Зимов.

ZDF рассказывает, что в арктическое лето температуры достигают 40 градусов, но у Зимовых есть успехи – в их парке «ледникового периода» почва становится холоднее.

В начале августа бывший глава Минприроды, академик Виктор Данилов-Данильян рассказывал газете ВЗГЛЯД о глобальном потеплении, вызвавшем перемену климата в центре России.