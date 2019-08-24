В Уфе слепую девушку с собакой-поводырем не пустили в автобус

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту нарушения прав незрячей женщины, которую не пустили в автобус с собакой-поводырем, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Представитель ведомства сообщила ТАСС, что обстоятельства произошедшего уточняются. Она добавила, что если информация о нарушении прав девушки будет подтверждена, ответственность понесет организация-перевозчик.

Участница инцидента Ксения рассказала Life, что в автобус ее вместе с собакой и маленькой дочерью не пустил водитель. «Водитель, когда увидел собаку, сказал: «Куда с собакой? Выходите!» Я ему объяснила, что я слепая, это моя собака-поводырь! По 181-му федеральному закону я могу ездить в общественном транспорте! На что он мне ответил: «Пока ты не выйдешь, я никуда не поеду», – рассказала она.

После этого девушка решила обратиться в прокуратуру.

Ксения добавила, что с дискриминацией из-за собаки-поводыря сталкивается не впервые. Ранее ее не пустили в местную пиццерию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор автобуса угрожала инвалиду по зрению из-за отказа оплатить проезд собаки-поводыря.