Кондуктор пригрозила инвалиду расправой за отказ оплатить проезд собаки-поводыря

В Екатеринбурге кондуктор автобуса угрожала инвалиду по зрению из-за отказа оплатить проезд собаки-поводыря; в ситуации разбираются прокуратура и уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

О ситуации рассказал на своей странице в Facebook пострадавший Ринат Шайдуллин. Он указал, что инцидент произошел утром в четверг; кондуктор автобуса потребовала от мужчины оплатить проезд собаки-поводыря, а когда тот отказался, женщина заявила, что он уже «наказан богом», так как является инвалидом.

Кроме того, она высказала в адрес пассажира угрозы здоровью, передает ТАСС.

Прокуратура начала проверку инцидента. Ситуацией также заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь омбудсмена Виктор Вахрушев отметил, что в России действует «федеральный закон, в котором однозначно сказано, что провоз собаки-проводника при наличии специального документа и кресла-коляски пассажира из числа инвалидов (осуществляется) без взимания дополнительной платы».

В свою очередь представитель мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил, что, согласно законодательству, пассажир с ограниченными возможностями здоровья имеет право ехать по одному билету с собакой-поводырем при предъявлении документов на животное. Следователь, «если кондуктор высадил из автобуса пассажира при наличии всех документов, то это явное нарушение законодательства».

Он добавил, что «в ближайшее время администрация Екатеринбурга вызовет перевозчика на административную комиссию для всестороннего рассмотрения этого инцидента».

Напомним, в 2016 году в Брянске суд оштрафовал контролера магазина за отказ пропустить в торговый зал инвалида по зрению с собакой-поводырем.