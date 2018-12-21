Кондуктор пригрозила инвалиду расправой за отказ оплатить проезд собаки-поводыря

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Раде попросили Порошенко объявить войну России
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»
Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина
Россия и США начинают новый этап борьбы за космос
Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»
Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
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Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну
Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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Большая пресс-конференция Путина
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Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
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Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»
Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государстваПодробности...
Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
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