Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии

Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил действующему главе государства Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.

По словам Порошенко, у Зеленского сейчас уникальные возможности, которые позволяют ему в том числе провести ряд реформ в экономике. Он подчеркнул, что прежде украинские президенты не имели такой мощной пропрезидентской фракции в парламенте.

«Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится», – написал Порошенко в Twitter.

На ваш взгляд Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России? Он начнет выстраивать диалог с Россией

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«Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность», – добавил бывший глава украинского государства.

Напомним, Верховная рада Украины IX созыва начнет свою работу с 29 августа.

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