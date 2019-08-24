Стали известны российские экипажи «Союза МС-17» и «Союза МС-18»

Центр подготовки космонавтов им. Гагарина рассказал, кто из российских космонавтов полетит на МКС на кораблях «Союз МС-17» и «Союз МС-18».

В качестве членов экспедиции МКС-65/66 указаны Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. В качестве дублеров названы Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. У Иванишина на счету уже два полета в космос, у Рыжикова – один, Вагнер и Кудь-Сверчков пока ни разу не покидали Землю, передает РИА «Новости».

Участниками экспедиции МКС-67/68 станут дублеры предыдущей миссии. Дублерами на МКС-67/68 будут Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий уже дважды побывал в космосе, его новый напарник – ни разу.

«Союзы» – трехместные корабли. Обычно в состав экипажа входят иностранные астронавты, но пока информации о третьих членах экипажей нет.

Напомним, что с 2020 года США хотят начать собственные пилотируемые полеты.

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