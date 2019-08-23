Михалков предложил снять «шикарный фильм» про экипаж самолета из Жуковского

Режиссер, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков полагает, что ситуация с аварийной посадкой в кукурузном поле в Подмосковье самолета А321 может стать сюжетом для «шикарного фильма».

«Фактура для съемки фильма есть, шикарный фильм – посадить лайнер в кукурузном поле, чтобы спасти более 200 человек - реальный герой», – сказал Михалков ТАСС на фестивале «Таврида – АРТ» в Крыму.

Сам режиссер не будет снимать подобный фильм из-за того, что его киностудия «ТРИТЭ» уже сняла схожий по тематике фильм «Экипаж».

«Для нашей студии вполне достаточно «Экипажа», потому что повторять приблизительно схожую ситуацию было бы нелепо, но через какое-то время кто-то другой <...> может снять, но должна быть история, любовь, наполненность человеческими смыслами, почему этот человек сумел это сделать», – отметил режиссер.

Напомним, 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находилось более 230 пассажиров, вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, во время взлета в двигатель воздушного судна попали чайки. Пилоты посадили самолет на кукурузном поле, избежав жертв.