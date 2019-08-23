ДНР обвинила ВСУ в применении тактики террора

Украинские военнослужащие путем шантажа принуждают ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики сдаться, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ВСУ возвращаются к тактике террора и применяют угрозы к ополченцам ДНР, передает РИА «Новости».

«Ввиду отсутствия свободы действий на территории нашей республики и прямого воздействия на наших защитников, украинские силовики опускаются до попыток шантажа и запугивания наших военнослужащих путем давления на их родственников, проживающих на подконтрольной Украине территории», – заявил Басурина.

Он отметил, что только за август зарегистрировано около 50 таких фактов.

По словам Басурина, силовики приезжают в дома родственников военнослужащих ДНР и ставят их перед выбором: либо родные уговаривают военного сдаться, либо им «создадут проблемы в дальнейшем существовании на территории Украины».

Ранее в ДНР заявили, что в Донбасс прибыли украинские спецназовцы, чтобы устроить провокации. Кроме того, украинские силовики применили в Донбассе тяжелое вооружение и танки впервые с начала нового перемирия.

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