Пушков назвал истинную цель обвинений России в нарушении ДРСМД

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы отвлечь мир от собственных военных разработок.

Пушков написал в Twitter, что «США сперва создали новую ракету средней дальности в нарушение ДРСМД, а потом начали искать предлог для разрыва договора».

Теперь же они «говорят о намерении разместить эти ракеты в Азии «как можно скорее».

«Значит, эти ракеты у них есть. А обвинения в адрес России – для отвода глаз», – подчеркнул сенатор.

Ранее ассоциация по контролю над вооружениями США призвала конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, так как это приведет в новой ракетной гонке.

В свою очередь Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений.

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупреждал, что выход США из договоров по ограничению вооружений приведет к хаосу в мире. Москва подчеркивала, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений.

Между тем стало известно, что США начали разрабатывать запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету.

Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

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