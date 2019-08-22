Новак объявил о снижении смертельного травматизма в угольной отрасли в пять раз

С 2008 года смертельный травматизм в угольной отрасли снизился в пять раз благодаря внедрению цифровых технологий, заявил министр энергетики Александр Новак.

«За последние годы активно внедряются системы управления промышленной безопасностью и охраны труда. В том числе и современные цифровые технологии. И это привело к положительным результатам. За период с 2008 по 2018 год уровень смертельного травматизма снижен с 0,19% до 0,4% на 1 млн тонн добычи, то есть почти в пять раз», – сказал Новак на встрече президента Владимира Путина с главами угледобывающих регионов, передает ТАСС.

Он отметил наличие конкретных целей по автоматизации и роботизации угольной отрасли. Так, планируется создание систем на основе промышленного интернета вещей, комплексов «умная шахта», интеллектуальный карьер.



Согласно обновленной программе развития угольной отрасли, которую Минэнерго планирует представить осенью, прогнозируемый рост добычи угля к 2035 года достигнет 550-670 млн тонн.

В 2019 году добыча угля в России превысит 450 млн тонн, как предполагаютМинэнерго и Минэкономразвития.

Ранее президент Владимир Путин призвал угледобывающие компании внимательнее относиться к экологии и не гнаться за ростом угледобычи в ущерб природе.