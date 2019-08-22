Путин призвал не гнаться за ростом угледобычи в ущерб природе

При угледобыче компании должны уделять особое внимание вопросам экологии, нельзя гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами угледобывающих регионов страны.

«Конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе – это опасно, а значит недопустимо», – передает его слова ТАСС.

Он указал, что нельзя забывать о жизни работающих в городах и поселках, где добывают уголь, следить, есть ли в регионах работа для населения, как обстоят дела с дошкольными учреждениями и школами, с медучреждениями, благоустройством населенных пунктов.

Глава государства добавил, что рост угледобычи также должен сопровождаться повышением безопасности на российских шахтах.

«Подчеркну, рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», – сказал Путин.

Президент заметил, что угольная промышленность России демонстрирует хорошие показатели, передает РИА «Новости».

«Угольная промышленность вот уже три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал Путин.

По его словам, масштабные планы также связаны с развитием логистики и транспортной инфраструктуры для угольной отрасли. В том числе предполагается расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, увеличение мощностей морских портов на востоке и на западе страны.