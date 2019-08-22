Индия может закупить у России экспортируемые в США ракетные двигатели

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Индия может закупить у России ракетные двигатели РД-180, поставляемые на экспорт в США.

«Индия рассматривает в качестве основного мотора для своих ракет-носителей разные двигатели - РД-180 и мене мощный двигатель, который необходим для создания ракет среднего класса», – рассказал Рогозин в ходе посещения ракетно-космического центра «Прогресс», сообщает РИА «Новости».

Ранее Индия проявляла интерес к российским ракетным двигателям, однако не сообщалось, какая конкретно аппаратура имеется в виду.

За весь 2018 года Россия отправила США 11 двигателей РД-180. В США отметили их высокое качество.