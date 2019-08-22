Актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович заявил, что ему запретили въезд на Украину. Он попал в черный список в связи с «угрозой национальной безопасности».

«Мне запрещен въезд на Украину. «Угроза национальной безопасности», да вы, ребята, чемпионы. Думаю, я играю иногда лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы угрожать безопасности нации», – написал Бикович в Twitter.

В комментарии газете Blic артист сообщил, что его рассмешил подобный запрет: «Это со мной случилось в первый раз, надеюсь, и в последний».

Бикович признался, что ранее бывал на Украине, однако сейчас у него нет большого желания вновь посетить ее.

«Я посмеялся – как еще реагировать на что-то подобное. Я должен признать, что у меня нет большого желания ехать туда», – сказал он.

По его словам, такие действия Украины ведут к изоляции страны, и запрет на въезд деятелям искусства является разрушительным шагом для страны, передают «Вечерние новости».

Напомним, Милош Бикович известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Лед», «Духлесс-2», «Солнечный удар», а также сериалу «Отель Элеон» и другим картинам.

Ранее въезд на территорию Украины сроком на три года запретили российской телеведущей Дане Борисовой.