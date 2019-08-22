ФАС не устроила монополия «Аэрофлота» на международные рейсы

Федеральная антимонопольная служба считает, что нужно изменить принцип распределения допусков на международные рейсы между авиакомпаниями, так как пока 99% из них достаются «Аэрофлоту», заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Мы уже не раз критиковали систему распределения международных рейсов. Я плохо понимаю, почему либо 100%, либо 99% рейсов достаются «Аэрофлоту», который является доминирующей компанией», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что ФАС собирается глубже копать и изучать регламенты и полномочия, чтобы потом изменить нормативную базу распределения допусков.

«Для того, чтобы это делалось на конкурентной основе, либо на торгах, либо в определенных пропорциях по формуле. Мы подумаем, как это сделать», – сказал Артемьев.

Распределением допусков на международные авиарейсы занимается межведомственная комиссия при Минтрансе.

Ранее в среду «Ведомости» написали, что компания «ЮТэйр» пожаловалась в ФАС на Росавиацию из-за проведения конкурса на международные направления «Трансаэро». По данным издания, 13 августа межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 15 международных направлений. Заявки на конкурс подали якобы только «Аэрофлот» и S7, так как другие потенциальные претенденты не знали о выставлении этих частот.