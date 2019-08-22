Предложен новый метод расчета зарплат врачей

Расчет заработных плат врачам необходимо изменить, и привязать финансирование медучреждений к числу здоровых, а не больных людей в зоне их ответственности, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

По его словам, врач, работая на 1,5-2 ставки нон-стоп, сокращает время осмотра на одного больного, ухудшая и собственное здоровье, что впоследствии приводит к нехватке кадров. Менделевич отметил, что во всем мире считают среднюю зарплату медработников на основании почасовой оплаты.

«Надо уже уходить от оплаты труда по ставкам. Необходимо устанавливать критерии. Кардинально и революционно было бы сделать критерием количество здоровых людей на твоём участке. Потому что если врач будет заниматься профилактикой на своём участке, то на его участке будет гораздо меньше больных людей. К сожалению, сейчас все наоборот. Лечебные учреждения получают деньги за больных: чем больше больных к ним пришло, тем больше денег они получили. От этого надо уходить», – передает РИА «Новости» слова депутата.

Он добавил, что назрела необходимость переводить вектор развития здравоохранения с лечебного на профилактическое.

Он также добавил, что полностью перевести на оплату работы врачей в зависимости от численности здорового населения не получится из-за наличия хронических болезней и травм и предложил ввести оценивать работу врачей по качеству оказания медпомощи больным, время нахождения в больничной очереди, скорости получения необходимых обследований и так далее.



«Конечно же, критерием может быть и продолжительность жизни. Тем выше на участке у врача продолжительность жизни, тем больше этот врач должен зарабатывать: либо он лучше лечит, либо проводит профилактические осмотры, либо и то, и другое», – сказал Менделевич.

Еще одним критерием заработка врача депутат назвал уровень заболеваемости на участке.

Напомним, 20 июня президент Владимир Путин в рамках прямой линии перечислил три основные проблемы, с которыми сталкиваются россияне в сфере здравоохранения: доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение.