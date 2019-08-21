Осужденный за изнасилования алтайский следователь вновь напал на женщину

Осужденный в 2015 году за изнасилования в Горно-Алтайске бывший следователь Александр Сатлаев объявлен в розыск после совершения нового нападения в Барнауле.

Сатлаеву заочно предъявлено обвинение по статье «изнасилование», сообщили в СУ по Алтайскому краю «Интерфакс» .

В июле 2015 Сатлаев был осужден в Горно-Алтайске за четыре эпизода изнасилования и за четыре попытки изнасилования. Следствие доказало, что 24-летний следователь следственного отдела по Горно-Алтайску нападал на своих жертв ранним утром, поздним вечером или ночью. Он выслеживал одиноких женщин и бросался на них со спины.

Суд приговорил экс-следователя к шести годам лишения свободы и штрафу в доход государства в размере 75 тыс. рублей. Из мест лишения свободы Сатлаев вышел по УДО.

После того, как обвиняемый будет задержан, в отношении него будет проведена психиатрическая экспертиза.

Ранее в Башкирии было завершено расследование дела о групповом изнасиловании дознавательницы, фигуранты дела свою вину не признали.

