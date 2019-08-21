Беглов оценил благоустройство Пионерского парка в Петербурге

В Калининском районе Петербурга завершилось благоустройство Пионерского парка, который в 2019 году по просьбе жителей был включен в программу «Формирование комфортной городской среды», сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе контрольного визита на объект.

«Парк находится в графике и выполнен так, как и требовалось. Я доволен, хорошо выполнены и качественно работы, и жители довольны», – отметил Беглов, сообщает ТАСС.

Работы в парке начались в мае 2019 года, были обновлены дорожки и газоны, установлены урны, садовые диваны и 10 цветочных ваз. Также был осуществлен ремонт асфальтовой площадки на 1,3 тыс. кв. метров и ремонт памятной стелы. Помимо этого на территории парка оборудована современная детская площадка площадью 1 тыс. кв. метров с искусственным покрытием и 15 игровыми объектами.

Беглов уточнил, что до конца года в городских парках появятся более 40 детских площадок. В самих зонах отдыха необходимо сделать зонирование «для людей серебряного возраста, для детишек и спортивные сооружения для подростков», – отметил врио губернатора, приведя в пример Пионерский парк.

В комитете по благоустройству добавили, что всего в Санкт-Петербурге благоустраивают 145 объектов, в том числе 50 садов, парков и скверов.

Ранее Беглов пообещал, что в Петербурге к сентябрю откроется новое общественное пространство площадью 10 га.