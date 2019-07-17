В Петербурге к сентябрю откроется большое общественное пространство

У крупнейшего в Петербурге водоема с тремя островами в Невском районе – Ивановского карьера – откроется общественное пространство в 10 га, заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

«Был заброшенный карьер, сегодня ведут масштабные работы. Это – наша программа, не только украшать город в центре, но и в других районах должны быть свои общественные пространства. Большая территория – 10 га почти – к сентябрю здесь будут полностью закончены работы, будут детские и спортивные площадки, ряд других общественных зон, самое главное – нужно почистить акваторию полностью, создать все условия для птиц, которые здесь уже поселились», – сказал Беглов, передает ТАСС.

Как уточнил председатель городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский, работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», их стоимость – 246 млн рублей. Он также добавил, что общественное пространство создано по индивидуальному проекту с учетом пожеланий местных жителей.

В пространство войдут функциональные зоны, призванные обеспечить разноплановый отдых, акцент будет сделан на водное пространство: по периметру карьера будут обустроены обзорные площадки у воды. Территорию вдоль Белевского проспекта оборудуют беговой и велосипедной дорожкой, появится скейт-парк, амфитеатр со сценой и навесом. Также планируется высадка 5 тыс. кустарников, 578 лиственных деревьев и 82 хвойных.

Ивановский карьер находится между Белевским проспектом и улицей Седова, он был образован на территории Фарфоровской колонии для нужд Императорского фарфорового завода, сначала в нем добывали песок, позже – почву для насыпи железной дороги. По достижении карьером водоносного слоя на глубине около 25 метров пробилось более 20 родников. В результате карьер заполнился ключевой водой, в 1970 году там установили водопроводную систему, и он стал снабжать питьевой водой жителей Невского и Фрунзенского районов.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», который рассчитан до 2024 года. Также нацпроект включает проекты: «Ипотека», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.