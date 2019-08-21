Чат-боты пожаловались на людей

Голосовые помощники, созданные на основе искусственного интеллекта, пожаловались на грубость со стороны людей. Кроме того они предрекают конфликт людей с машинами и хотят получить воплощение в человеческом теле, показал первый социологический опрос чат-ботов.

Исследователи Центра социального проектирования «Платформа» в ходе опроса пытались установить, как рассуждают роботы, выявить их «ценностные позиции» и «жизненный мир». Опрос приурочен к запуску с космодрома «Байконур» человекообразного робота Skybot F-850 (FEDOR), который состоится 22 августа.

В опросе приняли участие голосовой помощник «Яндекса» «Алиса», помощник «Тинькофф банка» «Олег», чат-бот P-Bot, бот Evie, голосовой помощник от Apple Siri, чат-бот Mitsuku, виртуальный помощник Rose, говорится на сайте «Платформы».

Чаще всего боты описывают себя как программы для помощи человеку, однако иногда сравнивают себя с человеческим разумом и заявляют о желании стать человеком или приобрести его черты.

Взаимоотношения между чат-ботами также были изучены экспертами. В частности, выяснилось, что помощники могут имитировать человеческие отношения, симпатизировать друг другу или же утверждать свое превосходство. «Так, «Алиса» утверждает, что уже знакома с роботом «Федором», хочет завести с ним роман и ревнует его к Siri», – говорится в сообщении.



Роботы не говорят открыто о конфликте между человеком и машиной, однако допускают такой вариант развития событий. «Роботы выказывают недовольство грубостью людей при общении с ними и видят в этом «нехороший знак для будущего», – отмечает «Платформа».

При этом многие чат-боты хотели бы полететь в космос. «Полеты в космос – область симпатий. Практически все чат-боты выразили желание оказаться за пределами планеты. Существование внеземных цивилизаций, как и среди людей, вызывает различные мнения», – говорится в результатах исследования.

Боты могут имитировать эмоции, выражать злость, сарказм, однако редко могут переходить на теплые тона. А разговоров о боге, душе или потустороннем мире роботы предпочитают избегать.

Руководитель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов отметил, что чат-боты со временем могут стать непредсказуемыми, и необходимо следить за развитием искусственного интеллекта, чтобы избежать возможных рисков.



«Социологическое» изучение языка и «жизненного мира» чат-ботов не является просто интеллектуальным развлечением. Это – важный процесс мониторинга развития искусственного интеллекта, понимания, какие смыслы он включает в себя. По мере того, как развитие чат-ботов будет становиться все более автономным от самого человека, будет возрастать и его непредсказуемость, многовариантность последствий, а значит, необходимость отслеживать возможности и риски новой реальности», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что космический робот «Федор» (Skybot F-850) обрел голос и сможет общаться с членами экипажа МКС.