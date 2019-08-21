Девушку Бориса Джонсона не пустили в США

Власти США отказали во въезде девушке нового главы британского правительства Бориса Джонсона – Кэрри Саймондс, предположительно, из-за ее поездки в непризнанное государство Сомалиленд в прошлом году.

Саймондс панировала отправиться в США в ближайшие дни, чтобы провести несколько встреч в рамках работы на некоммерческую природоохранную организацию Oceana, однако американские власти заблокировали ее запрос. Неизвестно, проходила ли Саймондс регистрацию в системе в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам Великобритании совершать безвизовые краткосрочные поездки в США. Однако если она делала это, система могла автоматически отказать девушке, учитывая ее историю поездок.

В 2016 году в форму ESTA был добавлен вопрос о посещении Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали или Йемена после 1 марта 2011 года. Как пишет Daily Mail, если заявитель отвечает «да», система может отказать ему в разрешении на въезд.

Официально канцелярия премьер-министра пока не комментирует эту информацию, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся на то, что этот вопрос можно решить в срок, чтобы мисс Саймондс смогла поехать в США, как было запланировано», – сказал дипломатический источник.

Саймондс ездила в Сомалиленд в 2018 году с родившейся там подругой Нимко Али, которая проводит кампанию против женского обрезания. В ходе своего визита, по данным газеты, девушка встречалась с самопровозглашенным президентом этого «государства» Мусой Бихи Абди. Примечательно, что Великобритания, в отличие от США, ранее установила дипломатические отношения с Сомалилендом.

Сомалийская Республика распалась на несколько автономных территорий, одна из которых – провинция Сомалиленд – отделилась в 1991 году. Непризнанная Республика Сомалиленд согласилась вступить в переговоры после международной конференции по Сомали, которая прошла в 2012 году в Лондоне.