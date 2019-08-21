Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Украинская певица Оля Полякова заявила, что российская исполнительница Ольга Бузова в своем клипе на песню «#Лайкер» скопировала ее ролик «Королева ночи».

Полякова заявила об этом в Instagram. Она опубликовала коллаж из кадров своего клипа и клипа Бузовой – по ее мнению, именно эти моменты украла у нее российская певица.

«Приятно быть цитируемым живым классиком», – подписала украинская артистка.

При этом многие комментаторы усомнились в правоте Поляковой, указав, что в данный момент в моду возвращается стиль 90-х годов. Некоторые отметили, что в таком случае она украла образ у российской певицы Ирины Аллегровой.

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. В феврале 2018 года она была признана самой красивой женщиной года на Украине по версии журнала «Viva!».

Ранее Бузову захотели заблокировать в Instagram после того, как она опубликовала видео, на котором называет себя «блокадницей».