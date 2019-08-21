Румыния выступила против сотрудничества России и ЕС в энергетике

Президент США Дональд Трамп в совместном заявлении со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом по итогам встречи в Вашингтоне выступили против строительства газопровода «Северный поток – 2» и других российско-европейских проектов в энергетической сфере.

«Мы подчеркиваем наше несогласие с «Северным потоком – 2» и другими проектами, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России», – приводит ТАСС выдержку из заявления лидеров США и Румынии.

«Запасы природного газа в Румынии могут улучшить благосостояние наших стран и повысить энергетическую безопасность Европы», – говорится в документе.

«Мы также настоятельно призываем наши отрасли производства тесно сотрудничать для достижения целей гражданской ядерной энергетики Румынии», – отметили президенты двух стран.

Напомним, в конце июля комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». Москва назвала документ очередным витком русофобской кампании.

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