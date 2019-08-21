Госдеп уведомил Конгресс о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16

Американская администрация официально уведомила Конгресс США о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16, сообщил представитель Госдепартамента США.

«Администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70, а также запасных частей и сопутствующего снаряжения на сумму 8 млрд долларов в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепартаментом США», – приводит ТАСС слова американского дипломата.

Напомним, в марте стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа «дала молчаливое согласие» властям Тайваня на покупку более 60 американских истребителей F-16.

Отметим, Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркивая, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».

Более того, в июле Китай пригрозил войной выступающим за независимость Тайваня внешним силам.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем Трамп дразнит Китай Тайванем.