Вылетевшему из Петербурга самолету пришлось вернуться из-за повреждения

Рейс Петербург – Мюнхен авиакомпании Lufthansa развернулся и совершил посадку в аэропорту вылета, сообщил источник в авиационных кругах.

Причину возврата собеседник РИА «Новости» не назвал. «Все нормально», – добавил он, говоря о посадке борта.

Телеграм-канал 112 уточнил, что у самолета якобы треснуло стекло, после чего пилоты решили вернуться в аэропорт отправления.

16 августа самолет авиакомпании «ЮТэйр» рейсом из Москвы в Уфу вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло.