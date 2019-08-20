Минтруд отреагировал на предложение штрафовать курильщиков на работе

В Минтруде заявили, что курение не должно влиять на зарплату.

«Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что считают важной работу по укреплению здоровья гражден, но при этом все должны иметь «равные возможности в осуществлении своих способностей к труду».

Минтруд напомнил, что «в соответствии с кодексом заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы», но при этом добавили, что работодатель имеет право требовать, чтобы перерывы не сказывались отрицательно на качестве труда.

Напомним, в субботу Минздрав выступил с инициативой урезать зарплаты курящим работникам и поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни.