Асад предложил массово изучать в Сирии русский язык

Президент Сирии Башар Асад предложил рассмотреть возможность открытия центров изучения русского языка в регионах страны, сообщила пресс-служба организации «Боевое братство» по итогам встречи ее первого зампредседателя, депутата Госдумы Дмитрия Саблина с Асадом в Сирии.

Асад в ходе беседы подчеркнул, что связь между народами России и Сирии «становятся все крепче и крепче, и что больше сирийцев хотят учить русский язык», передает ТАСС.

Президент отметил, что на данный момент число изучающих русский язык нельзя расширить, так как не хватает преподавателей. «Это актуально особенно для тех, кто хотел бы, чтобы их дети продолжали обучение в России», – уточнила пресс-служба позицию сирийского лидера.

«Россия не может прислать преподавателей во все школы Сирии», заметил Асад, он предложил рассмотреть «вопрос о создании центров изучения [русского] языка во всех провинциях Сирии или организовать какие-то курсы для сирийцев с начальным знанием русского языка, которые могли бы быть подготовлены как преподаватели для детей и студентов».

Глава государства попросил Саблина также подключиться к решению этой проблемы.

Башар Асад отметил, что этот шаг поможет решить важную проблему «отдалять людей от западной культуры».

«Проблема арабских стран, как сказал Асад, заключается в том, что половина находится под влиянием экстремистских идей, а половина тяготеет к западной культуре, то есть у одних мозг контролируют ваххабиты, а у других – Америка, и это настоящий арабский тупик, из которого надо выходить. Люди ненавидят друг друга поэтому, и надо им давать альтернативу, от западной культуры и ваххабизма отрывать», – привела пресс-служба мнение Асада.