Подавший сигнал о ЧП самолет Air France из Москвы сел в Люксембурге

Самолет Air France Москва – Париж приземлился в аэропорту Люксембурга после оповещения о возможной неисправности в системе торможения, сообщила авиакомпания.

Посадка летевшего из Шереметьево воздушного судна прошла без проблем, после проверок он продолжит полет, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что самолет Air France из Москвы в Париж подал сигнал о ЧП на борту.