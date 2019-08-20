Самолет Air France из Москвы в Париж подал сигнал о ЧП на борту

Самолет авиакомпании Air France – Airbus A319, направлявшийся из московского Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и готовится к посадке в Люксембурге.

В районе Люксембурга лайнер подал сигнал об экстренной ситуации, сделал вираж и начал снижение, передает ТАСС со ссылкой на данные портала FlightRadar.

На прошлой неделе пилотам «Уральских авиалиний» удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер Airbus А321 в кукурузном поле.