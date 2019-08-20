Владелец российского танкера «Палладий» получил срок в Южной Корее

Владелец российского танкера «Палладий» в суде южнокорейского города Пусан получил два года тюрьмы и штраф в размере около 2,5 тыс. долларов, а капитан судна получил условный срок, сообщил вице-консул генконсульства России в Пусане Евгений Евдокимов.

Судовладельца и экипаж танкера ранее признали виновными в оказании сопротивления при задержании, выходе из порта без оформления документов вопреки наложенному на судно аресту, неподчинении командам береговой охраны.

По нынешнему решению суда второй инстанции реальный срок получил только судовладелец. Капитан «отделался» годом условно и штрафом в размере 1,6 тыс. долларов. Условные сроки получили и несколько членов экипажа.

«В случае, если прокуратура не подаст на апелляцию, через семь дней решение суда вступит в силу, и пятеро моряков смогут вернуться на родину», – передает РИА «Новости» слова Евдокимова.

Напомним, в августе 2018 года российский консул Роман Быков сообщил, что танкер «Палладий», не оформив документов, тайком предпринял попытку уйти из порта. Береговая охрана просила танкер остановиться, был привлечен корабль береговой охраны, судно продолжало движение в сторону Японии, корейцы были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, был вызван вертолет, на танкер был спущен десант.