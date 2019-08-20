Избежавший смертной казни мужчина изнасиловал девочку в Удмуртии

Житель Удмуртии, ранее приговоренный к казни и помилованный, изнасиловал семилетнюю девочку, сообщили в региональном СК.

«По данным следствия, 4 августа обвиняемый увидел на одной из детских площадок в городе Глазове семилетнюю потерпевшую и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. После того, как девочка согласилась, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Там сообщили также, что девочка обратилась за помощью к продавщице магазина, которая и вызвала полицию. Следователи изучили записи с камер наружного наблюдения магазина и вычислили подозреваемого.

«Им оказался 56-летний житель Глазова. Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. С указанного времени обвиняемый нигде не работал, проживал один», – сообщили в СК.

Подозреваемого в преступлении арестовали. Следователи выясняют возможные дополнительные эпизоды преступлений, которые он мог совершить.

Напомним, в марте в подмосковной больнице изнасиловали семилетнего мальчика.