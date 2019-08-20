Названы регионы, в которых выросла рождаемость

Рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась в двух регионах: в Москве на 5,9% и Карачаево-Черкессии на 4,7%, следует из данных Росстата.

Согласно данным ведомства, за первые полгода рождаемость в стране сократилась на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так, в январе-июне 2019 года родились около 720 тыс. человек, а в 2018 году – 783 тысяч, передает ТАСС.

При этом естественная убыль населения составила 198,8 тыс. человек за первые полгода, что на 34,7 тысяч больше, чем в первом полугодии 2018 года.

«В целом по стране в первом полугодии 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (во втором полугодии 2018 года – в 1,2 раза), в 39 субъектах России это превышение составило 1,5-2,1 раза», – сказано в сообщении Росстата о социально-экономическом положении в России.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью в среднем приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем.

Также сообщалось, какой регион, по данным Минздрава, стал «самым беременным» в 2018 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД