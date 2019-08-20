В разведке США заявили о наращивании ИГ сил в Ираке и Сирии

В Сирии и Ираке террористическая организация «Исламское государство*» восстанавливает силы, заявили военные и разведывательные источники в США и Ираке.

New York Times пишет, что пополнение идет в ИГ* из лагерей беженцев. Утверждается, что мобилизовано около 18 тыс. боевиков. Они предпринимают снайперские атаки, нападают на силовиков и общественных деятелей, похищают людей, передает ТАСС.

NYT предполагает, что у ИГ* может быть около 400 млн долларов резервных средств. Кроме того, прибыль руководство боевиков получает от вложений в рыбный промысел, автомобильный бизнес и от контрабанды наркотиков.

Издание сомневается, что террористы смогут полностью восстановиться и довести свою численность до прежнего уровня, когда ИГ* контролировало примерно 12 млн человек.

Напомним, в начале августа Пентагон заявил о возрождении ИГ* в Сирии.