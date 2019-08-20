Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit

Глава британского правительства Борис Джонсон направил Европейскому совету предложения по Brexit.

В письме главе совета Дональду Туску Джонсон выступил против «бэкстопа». «Бэкстоп» предусматривает свободную границу между двумя частями Ирландии, а также сохранение Северной Ирландии в Едином таможенном союзе и едином европейском рынке. По мнению Джонсона, такие условия противоречат «суверенности Великобритании как государства».

Однако Джонсон признает, что и жесткая граница неприемлема, поскольку не соответствует Белфастскому соглашению. Поэтому Великобритания не собирается вводить проверки и контроль на ирландской границе, передает РИА «Новости».

Джонсон предложил отказаться от «бэкстопа» в пользу «альтернативных соглашений». Лондон готов взять на себя «обязательство внедрить такие соглашения как можно раньше до конца переходного периода».

Премьер выразил надежду, что ЕС, как и Британия, «готов двигаться быстро».