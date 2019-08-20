К коалиции США против Ирана присоединилось первое арабское государство

Первым арабским государством, которое присоединилось в создаваемой США коалиции против Ирана, стал Бахрейн, сообщил Пентагон.

В военном ведомстве США высоко оценили решение Бахрейна «присоединиться к Великобритании и Соединенным Штатам» для обеспечения «свободы судоходства» в регионе Персидского залива.

Как заявили США, для устранения «угрозы свободным торговым потокам», которые являются «стержнем мировой экономики», необходимо «международное решение», передает ТАСС.

Напомним, поводом для создания коалиции стал захват Ираном танкера Stena Impero. Вашингтон после этого призвал другие страны объединиться для защиты судов.

Великобритания присоединилась к коалиции США. Готовность принять участие в защите безопасности судоходства выразила Польша. Китай облъявил, что также может присоединиться к коалиции, чтобы сопровождать свои суда.

Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву Вашингтона.