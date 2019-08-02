Ульяновск подал заявку на новый тип тарификации теплоснабжения

Ульяновск подал заявку об участии в новом тарифообразовании по теплоснабжению для города, заявка прошла рассмотрение в Минэнерго, Минстрое и ФАС и направлена в правительство.

Министерство энергетики отправило на рассмотрение в правительство обращение администрации Ульяновска и компании «Т Плюс» о присвоении города статуса ценовой зоны теплоснабжения.

Новая модель теплоснабжения может заработать в Ульяновске с 1 января 2020 года, сообщили в Минэнерго, передает РИА «Новости».

«Переход на новую модель способствует привлечению дополнительных инвестиции в систему теплоснабжения города. Предполагается, что «Т Плюс» в ближайшие 10 лет направит на модернизацию тепловой инфраструктуры Ульяновска 7,8 млрд рублей», – добавили в ведомстве.

Закон об «альтернативной котельной» («Альткотельня») предполагает стимуляцию привлечения инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменение тарифообразования.

«Алькотельня» подразумевает новый метод расчетов тарифов на тепло, согласно ей, цена для потребителя определяется в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой.

Верхняя граница определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное отопления источника тепла.

Долгосрочный тариф устанавливает Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) и местная администрация. Согласно этой модели, ЕТО наделяется широкими полномочиями и становится ответственной за теплоснабжение на своей территории. К такой схеме перешли города Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.