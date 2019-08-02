Префектура ЦАО Москвы объяснила отказ согласовывать митинг 3 августа

Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы не удовлетворила заявки на проведение пикетов на площадях Бульварного кольца 3 августа. Отказ заявителям обоснован нарушением сроков подачи заявки, который составляет не менее трех дней, пояснили в пресс-службе префектуры.

«В префектуру Центрального административного округа города Москвы 31 июля 2019 года поступили уведомления от групп граждан о намерении провести 3 августа 2019 года пикеты на нескольких площадках Бульварного кольца. В связи с нарушением предусмотренных ч. 1 ст. 7 федерального закона <...> «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» сроков подачи (менее 3-х дней до даты проведения мероприятия) уведомлений, в соответствии с ч. 5 ст. 5 указанного закона организатор не вправе проводить его», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Там добавили, что соответствующее уведомление было донесено до организаторов.

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу 7-го созыва. По данным МВД, в нем приняли участие более 3,5 тыс. человек, были задержаны более 1 тысячи. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций.

Некоторые участники акции 27 июля призвали провести повторный митинг 3 августа. Позднее стало известно, что на эту дату под эгидой независимых кандидатов заявку на митинг подала Либертарианская партия. В пресс-службе партии сообщили, что организаторы просили согласовать им проведение мероприятия на Лубянской площади с 14.00 до 16.00 мск с количеством участников до 15 тыс. человек. Власти предложили им перенести митинг на внешнюю сторону проспекта Сахарова.

В свою очередь, в столичной полиции отмечали, что уведомлений о согласовании акции не поступало. Также в полиции напомнили о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них.