Исследователи предрекли введение всемирного налога на мясо

Специалисты исследовательской компании Fitch Solutions предполагают, что мировые правительства могут ввести налог на красное мясо, схожий с налогом на вредные продукты, такие как табак, алкоголь и сладости и сладкие напитки.

По мнению экспертов, правительства могут ввести подобный налог вместо того, чтобы применять более строгие правила экологического производства, сообщает Business Insider.

Налог на красное мясо может стать глобальным для решения экологических, климатических и медицинских проблем. «Глобальный рост налогов на сахар позволяет легко представить аналогичную волну регуляторных мер в отношении мясной промышленности», – отмечает издание.

Так, Германия уже подняла НДС на мясо с 7% до 19% для того, чтобы сократить его потребление среди населения. Считается, что красное мясо может стать причиной развития рака, сердечных заболевание, диабета или инсульта. По мнению исследователей из Оксфордского университета, введение «мясного» налога поможет предотвратить до 6000 тыс. смертей в год, а также сэкономит почти 850 млн долларов на расходах на здравоохранение.

Ранее сообщалось, что в России цены на мясо снизились, а производство, наоборот, увеличилось.