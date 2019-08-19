Эксперт: Заказ на защиту Егора Жукова получил адвокат украинских военных

«Я бы поинтересовался у этого адвоката, кто оплачивает его услуги», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал назначение адвоката Ильи Новикова в качестве защитника Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках в Москве во время протестных акций.

«Ничего удивительного в назначении адвоката Ильи Новикова защитником Жукова нет, – отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. – Новиков сделал себе карьеру на подобных резонансных процессах».

Напомним, студент-четверокурсник Егор Жуков пытался выдвинуться в Мосгордуму, но не смог собрать достаточно подписей избирателей в свою поддержку. 2 августа Пресненский суд Москвы арестовал его по обвинению в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В понедельник стало известно, что адвокатом Жукова станет адвокат Илья Новиков. Ранее Новиков защищал в российском суде украинских военных. В том числе украинскую летчицу Надежду Савченко, которая была признана виновной в убийстве российских журналистов. А также занимался защитой капитана катера «Бердянск» Романа Мокряка, который участвовал в провокации украинских ВМС в Керченском проливе в декабре прошлого года.

Новиков не нарушает закон и, как адвокат, на законных основаниях может защищать кого угодно, отметил эксперт. «Но мы-то все прекрасно понимаем, что это такое и с чем это едят. Кураторы московских протестов всем известны и заказ на работу адвокату Новикову исходит от них», – считает Мартынов. По его мнению, велика вероятность, что и защита Егора Жукова оплачивается не родственниками блогера и студента ВШЭ, а выбор именно Новикова мог быть продиктован тем, что у адвоката оппозиционные взгляды.

Известно, что Новиков придерживается крайних позиций по большинству вопросов внешнеполитической повестки. Так, в своем Facebook он критиковал в оскорбительной форме представителей МИД и Следственного комитета. Как адвокат он не раз выступал в качестве ньюсмейкера, в том числе и для украинских и западных СМИ. В частности, в феврале комментируя дело капитана «Бердянска», адвокат заявил: по катеру было якобы выпущено «больше тысячи снарядов из 30-миллиметровой автоматической пушки, не менее 4 из них попало в «Бердянск». Как официально заявляла Федеральная служба безопасности России, огонь по катеру «Бердянск» был открыт только после того, как украинские военные привели артиллерийские орудия своих кораблей в боевую готовность и неоднократно проигнорировали законные требования российских пограничников об остановке.

Также адвокат активно критикует внутриполитическую повестку. Учитывая симпатии юриста к несистемной оппозиции, неудивительно, что его клиентом стал блогер и студент ВШЭ Егор Жуков, считает эксперт.

Как отмечает ИА REGNUM, представители оппозиции уже называют Жукова политзаключенным и жертвой режима. «Жуков – это фигура для сегодняшней оппозиции более типичная и более значимая, чем Голунов», – заявил писатель Дмитрий Быков, прогнозируя, что именно Жуков станет «центром протеста». В то же время в Интернет распространялись кадрах видно, на которых молодой человек, похожий на Жукова координировал действия толпы перед столкновением с полицейским ограждением.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошедших 27 июля и 3 августа в центре Москвы несанкционированных акций было возбуждено сразу несколько уголовных дел.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы 11 человек: Егор Жуков, Сергей Фомин, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин.

Еще одно уголовное дело возбуждено по фактам угроз в интернете в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста, за угрозы детям сотрудников в соцсетях арестован Виталий Синица.