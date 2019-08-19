В таблетках от давления нашли вещества, вызывающие рак

Датские исследователи выявили, что известный препарат от гипертонии может провоцировать развитие онкологии.

До недавнего времени препарат «Атаканд Плюс», содержащий гидрохлоротиазид, не связывали с онкологией, но два исследования, проведенные датскими специалистами с использованием данных Датского национального регистра рака, выявили связь между приемом гидрохлоротиазида и повышенным риском развития немеланомного рака кожи – базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы. При увеличении накопленной дозы гидрохлоротиазида риск возрастает, передает «Вести.ру».

Причиной такого эффекта исследователи считают фотосенсибилизирующее действие гидрохлоротиазида. Поэтому людям, принимающим «Атаканд Плюс», рекомендовано меньше бывать на солнце, наблюдать за кожей и при первых подозрениях на новообразования или изменения существующих образований обращаться к врачу.

Минздрав России уже оповещен о проблеме и одобрил соответствующие изменения в инструкции к препарату. Изменения внесут в разделы «Особые указания» и «С осторожностью». В последнем разделе укажут – «рак в анамнезе».

Между тем гидрохлоротиазид входит в состав еще около 50 препаратов. Будут ли внесены изменения в их аннотации, пока неизвестно.